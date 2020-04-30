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مجلس التعليم العالي يوافق على استئناف مناقشة رسائل الدراسات العليا في الجامعات

2020-04-30

دمشق-سانا

وافق مجلس التعليم العالي على استئناف مناقشة رسائل الدراسات العليا “الماجستير والدكتوراه” وتسجيل الرسائل من خلال المجالس العلمية المختصة مع الالتزام بالمعايير والشروط التي تضمن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

كما وافق المجلس خلال جلسته المنعقدة اليوم على فتح باب التسجيل في الجامعات الحكومية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا الذين فاتهم موعد التسجيل للعام الدراسي 2019-2020 مع استمراره 15 يوما بعد عودة الدوام في الجامعات لطلاب المرحلة الأولى و25 يوما لطلاب الدراسات.

وفي قرار آخر فرض المجلس غرامات على عدد من الجامعات الخاصة بعد ضبط مخالفات لقواعد الاعتماد العلمي لديها وتدقيقها من قبل لجان مختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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