نيويورك تايمز: مسؤولون بإدارة ترامب ضغطوا على الاستخبارات للبحث عن أدلة لنظرية أن كورونا مصدره مختبر صيني

واشنطن-سانا

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية سعي مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيجاد أدلة تدعم مزاعم ان فيروس كورونا جاء من مختبر صيني وذلك بهدف تحويل الانتباه عن الانتقادات الموجهة إلى هذه الإدارة بشأن طريقة تعاملها مع الأزمة جراء الوباء.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين دفعوا بوكالات التجسس الأمريكية للبحث عن أدلة تدعم نظرية لا أساس لها من الصحة مفادها أن مختبراً حكومياً في مدينة ووهان الصينية كان مصدر تفشي الفيروس وذلك وفقاً لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين في الوقت الذي يعزز فيه ترامب حملة عامة لإلقاء اللوم على الصين في هذا الوباء.

ولفتت الصحيفة إلى أن بعض محللي الاستخبارات يشعرون بالقلق من أن الضغط من مسؤولي الإدارة سيشوه التقييمات حول الفيروس وأنه يمكن استخدامها كسلاح سياسي في معركة مكثفة مع الصين بسبب مرض أصاب أكثر من ثلاثة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم وكالات الاستخبارات لا تزال متشككة بإمكانية العثور على دليل قاطع على وجود ارتباط بمختبر بينما يقول العلماء الذين درسوا علم الوراثة للفيروس إن الاحتمال الغالب هو أنه انتقل من حيوان إلى إنسان في بيئة غير مخبرية كما كان الحال مع فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز” والإيبولا والسارس.

وأوضحت الصحيفة أن مساعدي ترامب وأعضاء من الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي سعوا إلى إلقاء اللوم على الصين في هذا الوباء لتفادي الانتقادات جراء سوء تعامل الإدارة الأمريكية مع الوباء الذي أصاب أكثر من مليون أمريكي وقتل أكثر من 60 ألفاً.

ووفق مسؤولين حاليين وسابقين فان وزير الخارجية مايك بومبيو وهو مدير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية والأكثر تشدداً في الإدارة الأمريكية بشأن الصين أخذ زمام المبادرة بالضغط على وكالات الاستخبارات الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات.

وحذرت الصحيفة من أنه يمكن لأي تقرير استخباراتي أمريكي يلقي باللوم على مؤسسة ومسؤولين صينيين عن تفشي المرض أن يلحق الضرر بشكل كبير بالعلاقات مع الصين لسنوات قادمة كما يمكن لمسؤولي إدارة ترامب استخدامه لمحاولة حث الدول الأخرى على مساءلة الصين علناً عن الوفيات الناجمة عن المرض حتى عندما لا يمكن تحديد أصول الوباء بدقة.

وكتب خمسة علماء في ورقة بحثية نشرتها مجلة “نيتشر ميديس” في شهر آذار الماضي “لا نعتقد أن أي نوع من السيناريوهات المختبرية معقول”.

وذكرت “نيويورك تايمز” أن ترامب أعرب عن اهتمامه بفكرة عرضها مايكل بيلسبري وهو مستشار غير رسمي بالبيت الأبيض بشأن الصين بأنه يمكن مقاضاة بكين للحصول على تعويضات حيث تسعى الولايات المتحدة إلى 10 ملايين دولار لكل وفاة وقال ترامب في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع إن الإدارة تناقش مطالبة تعويضات جوهرية للغاية ضد الصين وهي الفكرة التي نددت بها بكين.

وأشارت الصحيفة إلى مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين أفادوا بأن الـ “سي أي ايه” لم تكشف بعد أي بيانات تتجاوز الأدلة الظرفية لدعم نظرية المختبر وأنها أبلغت صانعي السياسة أنها تفتقر إلى المعلومات الكافية لتأكيد هذه النظرية أو دحضها موضحين أن الوصول فقط إلى المختبر نفسه وعينات الفيروس التي يحتوي عليها يمكن أن يوفر دليلاً قاطعاً وهذا إن وجد.

وكانت الصين أكدت في آذار الماضي أن الاتهامات التي يعمد ترامب إلى إطلاقها ضدها فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد هي مجرد افتراءات تتجاهل جهودها الكبيرة ومساهمتها في محاولات احتوائه كما سبق أن استنكرت وصف ترامب لفيروس كورونا بـ “الفيروس الصيني”.

تهامة السعدي