وفاة 391 شخصاً جراء كورونا في بريطانيا خلال يوم واحد

عواصم-سانا

سجلت السلطات الصحية البريطانية اليوم 391 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 20137.

بدورها أعلنت السلطات الصحية في هولندا تسجيل 514 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 39316 بينما المعهد الهولندي للصحة العامة في تحديثه اليومي أوضح أن الوفيات الجديدة بلغت 84 ليبلغ عددها في البلاد 4795 مرجحا أن تكون الأرقام الفعلية أعلى لأنه يشير فقط إلى الحالات المؤكدة.

وزارة الصحة البلجيكية سجلت 111 حالة وفاة جديدة بالمرض ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 7594.

عربيا أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 845 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 13409 تعافى منهم 1372 كما سجلت السلطات الصحية السعودية خمس وفيات و1351 إصابة جديدة ما يرفع اجمالي الوفيات إلى 162 والمصابين إلى 22753.