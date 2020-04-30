ضمن إجراءات التصدي لكورونا.. مركز حجر صحي جديد في المدينة الجامعية بحمص وأماكن جديدة تحت تصرف صحة اللاذقية

حمص -اللاذقية-سانا

أنهت جامعة البعث في حمص تجهيز وحدة سكنية جديدة في مدينة الشهيد باسل الأسد الجامعية كمركز للحجر الصحي وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

وأكد رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب لمراسلة سانا أن الوحدة تضم أكثر من500 سرير للحجر الصحي في حالات الطوارئ وهي مجهزة بالفرش الكامل وتتم فيها إجراءات النظافة والتعقيم بشكل كامل ومستمر مع تأمين كادر طبي وأخر إداري يشرف عليها وكادر فني لصيانة الأعمال الكهربائية والصحية.

ولفت إلى أن الوحدة جاهزة لاستقبال المواطنين الراغبين بالعودة من خارج سورية للحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوماً للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس والحفاظ على الصحة العامة مؤكداً أنه تم وضع الوحدات السكنية الأخرى تحت تصرف وزارة الصحة كاحتياط في حال لزم الأمر لاستخدامها خلال الفترة القادمة.

وفي اللاذقية لفت الدكتور هوازن مخلوف مدير الصحة إلى أنه تم وضع 3 طوابق من فندق لاميرا بسعة 182 سريراً والكتلة الخارجية المستقلة في فندق الشاطئ الأزرق تحت تصرف مديرية الصحة لاستقبال المواطنين العائدين إلى سورية وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحتهم والتأكد من سلامتهم مشيراً إلى جاهزية جميع المراكز وتزويدها بفرق طبية مؤهلة لتقديم كل الخدمات الطبية والصحية اللازمة مع التشديد على التقيد بتطبيق إجراءات السلامة العامة.