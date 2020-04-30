العدل تعلن عن إجراء مسابقة واختبار لتعيين عدد من المواطنين

دمشق-سانا

أعلنت وزارة العدل اليوم عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من حملة شهادة المعاهد من الفئة الثانية بصفة دائمة واختبار تعيين لعدد من المواطنين من الفئة الثالثة واختبار تعاقد للفئتين الرابعة والخامسة بموجب عقود سنوية مؤقتة.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه سيتم إجراء مسابقة لتعيين عدد من المواطنين بصفة دائمة من حملة شهادة “المعهد التقاني القانوني التابع لوزارة العدل والمعهد التقاني للحاسوب التابع لوزارة التعليم العالي” و”معهد تقنيات الحاسوب التابع لوزارة التربية” و”شهادة ثانوية علمي.. أدبي” مشيرة إلى أنه سيتم إجراء اختبار لتعيين عدد من المواطنين من الفئة الثالثة بصفة دائمة واختبار للتعاقد مع عدد آخر من الفئتين الرابعة والخامسة بموجب عقود سنوية مؤقتة.

ولفتت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات يبدأ صباح يوم الأحد الـ 31 من أيار القادم حتى الـ 15 من حزيران موضحة أنه يمكن للراغبين بالاطلاع على مزيد من المعلومات والشروط المطلوبة زيارة الصفحة الرسمية لوزارة العدل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والصحيفة القانونية الإلكترونية.