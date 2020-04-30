مجلس الشعب يحدد 3 أيار موعداً لبدء الدورة العادية الثالثة عشرة

دمشق-سانا

أصدر رئيس مجلس الشعب حموده صباغ قراراً اليوم يقضي ببدء الدورة العادية الثالثة عشرة لمجلس الشعب اعتباراً من يوم الأحد الـ 3 من أيار لعام 2020.

وأوضح رئيس المجلس في القرار الذي تلقت سانا نسخة منه أنه جاء بناء على أحكام النظام الداخلي للمجلس واقتراح مكتب المجلس وحرصا على السلامة العامة وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومقتضيات المصلحة العامة.

وكان رئيس مجلس الشعب أصدر في الـ 22 من آذار الماضي قراراً ينص على إنهاء الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني لمجلس الشعب.