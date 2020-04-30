إعادة العمل في منشرة خلايا النحل بالقنيطرة بعد إصلاح الأضرار التي لحقت بها جراء الإرهاب

القنيطرة-سانا

أعادت مديرية زراعة القنيطرة العمل في منشرة خلايا النحل المتضررة جراء الإرهاب ببلدة خان أرنبة بعد أن تمت إعادة تأهيلها بالتعاون مع فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكد مدير الزراعة المهندس حسين صلان في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه تم تأمين كل مستلزمات العمل في المنشرة للنهوض بقطاع النحل مبينا أنه سيتم بيع الخلايا الخشبية بسعر التكلفة.

ولفت إلى أن خطة الإنتاج لهذا العام في المنشرة تتضمن إنتاج ألف خلية خشبية مؤكدا أن المديرية تعمل على إنتاج ملكات النحل السوري والمحلي الملقحة وبيعها لمربي النحل بأسعار رمزية ضمن خطة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

ويبلغ عدد مربي النحل في محافظة القنيطرة 500 مرب.