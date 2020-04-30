صيانة الأعطال التي لحقت بالشبكة الكهربائية في ريف حمص الغربي جراء الظروف الجوية

حمص-سانا

أنهت ورشات الصيانة في شركة كهرباء حمص إصلاح الأعطال التي طرأت على الشبكة في ريف المحافظة الغربي جراء الظروف الجوية التي تعرضت لها المحافظة بداية الأسبوع الجاري.

وأشار مدير الشركة المهندس مصلح الحسن لمراسلة سانا إلى أن الأعطال شملت خط المشتاية وبين محطة باروحة وخط المشتاية وعطلاً على خط الناصرة وعطلاً على كبل أرضي على خط الزارة ما أدى إلى انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في مناطق “المشتاية.. زويتينا.. عمار الحصن.. مرمريتا.. عين الراهب.. جوار العفص.. تنورين.. مشتى عازار.. قلعة الحصن.. القلاطية.. عين العجوز.. الحصن..الناصرة .. كفرا.. المشتاية الجديدة.. دغلة.. عين الباردة.. حب نمرة وقسم من الحواش”.

وبين الحسن أن الورشات التابعة للشركة عملت على مدار الساعة لصيانة الأعطال حيث أن وضع الكهرباء حالياً مستقر في المناطق المذكورة.

وشهدت محافظة حمص مطلع الأسبوع الحالي عواصف رعدية ومطرية غزيرة نجم عنها أضرار في أعمدة الكهرباء والأشجار في المدينة والريف الغربي.