إيران تسجل 983 إصابة و71 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

طهران-سانا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية كيانوش جهانبور تسجيل 71 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة فارس عن جهانبور قوله في تصريح اليوم إنه تم تسجيل 983 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي العدد الى 94640 شخصاً بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6026 حالة في حين بلغ عدد حالات الشفاء 75103 حالات.

وفي البحرين أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم 7 حالات وفاة جديدة و552 إصابة بفيروس كورونا.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 284 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4024 إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة بالفيروس ليصبح الإجمالي 26 حالة.

وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 725 حالة.