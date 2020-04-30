محافظة دمشق: إغلاق 61 محلاً وتنظيم 207 ضبوط لمخالفة الشروط الصحية منذ بداية شهر رمضان المبارك

دمشق-سانا

أغلقت محافظة دمشق 61 محلاً ومطعماً ونظمت 207 ضبوط بحق المخالفين للشروط الصحية منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى يوم أمس وذلك في إطار رقابتها المشددة على الأسواق بهدف الحفاظ على السلامة العامة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وكثفت دوريات الرقابة الصحية تواجدها في الأسواق منذ بداية الشهر الفضيل لمتابعة مدى تقيد أصحاب المطاعم ومحال بيع المواد الغذائية والحلويات والعصائر بتنفيذ التعليمات والشروط الصحية والتزامهم بالتعقيم المستمر وإجراءات النظافة العامة وفق ما أكده في تصريح لـ سانا مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق الدكتور شادي خلوف.

وأشار خلوف إلى أن الضبوط المنظمة من قبل دوريات الرقابة الصحية شملت عرض المواد الغذائية خارج المحال ووجود مواد فاسدة وقذارات عامة وقوارض ضمن المستودعات وعدم التزام عاملي المطاعم بارتداء القفازات والكمامات وحيازة لحم دجاج مفروم مسبقاً حيث تم إتلافه لاحقاً مؤكداً أن دوريات الرقابة وجهت إنذارات لعدد من أصحاب المحال التي تحتاج إلى استكمال النواقص الصحية لديها.

وأوضح خلوف أن بعض الضبوط المنظمة تمت بناء على شكاوى من قبل المواطنين حول وجود مخالفات صحية يرتكبها أصحاب المحال والمطاعم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين داعيا المواطنين إلى الاتصال بالرقم 127 في حال وجود أي شكوى لمتابعتها واتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.

فراس صافي