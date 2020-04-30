محافظة دمشق تسير باصات نقل داخلي لتأمين المواطنين القادمين من المحافظات إلى مركز المدينة

دمشق-سانا

أعلنت محافظة دمشق أنها سيرت باصات نقل داخلي لتأمين المواطنين القادمين من المحافظات إلى مركز المدينة ومنه إلى مراكز الانطلاق بعد اتخاذ جميع الإجراءات الصحية اللازمة للحفاظ على السلامة العامة.

وخصصت الشركة العامة للنقل الداخلي 18 باصاً لمراكز الانطلاق وزعت 6 في كراج البولمان بالقابون و4 في كراج السومرية و4 في مركز انطلاق الشمال “العباسيين” و4 في مركز الوزان التبادلي بدمر البلد وفق مدير الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق المهندس سامر حداد في تصريح لمندوب سانا.

وبين حداد أن الباصات ستقوم بنقل المسافرين القادمين من المحافظات إلى مركز المدينة تحت جسر السيد الرئيس والبرامكة والسومرية ومركز انطلاق الجنوب درعا والسويداء في باب مصلى إضافة إلى الديماس وصحنايا وغيرها من المناطق في دمشق وريفها حسب توجه المواطنين مشيراً إلى أن هذه الباصات ستقوم أيضا بنقل المواطنين الراغبين بالسفر من المدينة وريفها إلى الكراجات.

ولفت حداد إلى أن الشركة وضعت 13 باصاً منها 9 في كراج العباسيين و4 في كراج السومرية لنقل المسافرين إلى المحافظات خلال الأيام الثلاثة مشيرا إلى أنه ستتم زيادة عدد الباصات المخصصة لنقل المسافرين ولتأمين القادمين من السفر إذا تطلبت الحاجة الى زيادتها.

وأكد حداد أنه تم تعقيم جميع الحافلات وإلزام السائقين بارتداء الكمامات والقفازات كإجراء احترازي للحفاظ على السلامة العامة.

وانطلقت صباح اليوم في عدد من المحافظات وسائل نقل مختلفة من مراكز الانطلاق لنقل المواطنين الراغبين بالسفر الى محافظات أخرى وذلك بناء لى قرار الفريق الحكومي المعنى بإجراءات التصدي لفيروس كورونا السماح بالتنقل بين المحافظات لمدة ثلاثة أيام بعد وضع فرق طبية عند مداخل المدن لفحص المسافرين.

فراس صافي