روسيا تسجل 7099 إصابة جديدة بفيروس كورونا و101 حالة وفاة

موسكو-سانا

أعلنت روسيا تسجيل 101 حالة وفاة و7099 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الوباء في البلاد.

وأعلن المقر العملياتي الروسي لمتابعة انتشار وباء فيروس كورونا أن عدد الإصابات الجديدة بلغ رقما قياسيا تجاوز للمرة الأولى سقف 7000 إصابة في يوم واحد ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 106498 إصابة.

ومن بين الإصابات الجديدة 3093 في العاصمة موسكو ليرتفع العدد الكلي فيها إلى 53739 بينما تم تسجيل 65 حالة وفاة فيها من بين الوفيات الـ 101 الجديدة ليبلغ الإجمالي في البلاد 1073 حالة.

وبلغ عدد المتعافين في عموم روسيا 11619 شخصاً وتعافى خلال الساعات الأخيرة 1333 شخصاً منهم 525 في موسكو.