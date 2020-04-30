إغلاق 7 صيدليات مخالفة بشكل نهائي في ريف حماة الشمالي

حماة-سانا

أغلقت مديرية صحة حماة بالتعاون مع فرع نقابة الصيادلة بشكل نهائي 7 صيدليات مخالفة في عدد من المناطق المحررة من الإرهاب بريف حماة الشمالي.

وذكر رئيس فرع نقابة الصيادلة بحماة بدري ألفا لمراسل سانا أن الصيدليات المخالفة تركزت في بلدتي صوران وطيبة الامام وتم إغلاقها لممارسة أصحابها النشاط الصيدلاني بطريقة غير مشروعة عدم وجود ترخيص أو غير حاصل على شهادة في الصيدلة في محاولة منهم لاستغلال الأهالي العائدين إلى قراهم.

وبين أنه تم تكثيف الجولات داخل أحياء مدينة حماة لمتابعة الصيدليات المخالفة حيث تم إغلاق 8 صيدليات بسبب ضبط أدوية مهربة ووجود شخص غير مؤهل في المهنة وصرف أدوية نفسية دون سجل لها حيث تراوحت مدة الإغلاق بين 3 و6 أشهر.