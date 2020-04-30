تسيير رحلات لنقل المواطنين المسافرين بين المحافظات

دمشق والمحافظات-سانا

انطلقت صباح اليوم في عدد من المحافظات وسائل نقل مختلفة من مراكز الانطلاق لنقل المواطنين الراغبين بالسفر إلى محافظات أخرى وذلك بناء على قرار الفريق الحكومي المعنى بإجراءات التصدي لفيروس كورونا السماح بالتنقل بين المحافظات لمدة ثلاثة أيام بعد وضع فرق طبية عند مداخل المدن لفحص المسافرين.

ففي دمشق بدأت المحافظة بتسيير الرحلات منذ السادسة والنصف صباحا وفق عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في المحافظة مازن الدباس الذي أوضح في تصريح لمندوب سانا أن الرحلات سيرت من مراكز الانطلاق الأربعة كراج البولمان بالقابون ومركز انطلاق الشمال بالعباسيين ومركز انطلاق المنطقة الجنوبية كراج درعا والسويداء في باب مصلى وكراج السومرية مع اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للحفاظ على السلامة العامة.

وأشار الدباس إلى أن المحافظة قامت أمس بأعمال التنظيف والتعقيم لمراكز الانطلاق وطلبت من أصحاب الشركات التقيد بالشروط الصحية وإلزام السائقين والمرافقين بارتداء الكمامات والقفازات لافتا إلى أن جميع وسائل النقل يتم تعقيمها قبل دخولها إلى مراكز الانطلاق إضافة إلى أعمال التعقيم المستمرة.

وقرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا يوم الثلاثاء الماضي السماح بالتنقل بين المحافظات أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق الـ30 من نيسان الحالي والأول والثاني من أيار القادم لمرة واحدة فقط ليتسنى للأهالي السفر بين المحافظات بعد قرار مجلس الوزراء المتعلق بنقل الصفوف الانتقالية إلى الصف الأعلى.

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