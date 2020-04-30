الصين تسجل 4 إصابات وافدة بفيروس كورونا ولا إصابات محلية في كوريا الجنوبية

عواصم-سانا

أعلنت الصين اليوم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في برها الرئيسي لقادمين من الخارج دون تسجيل وفيات.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن الإصابات تشكل انخفاضا كبيرا عن اليوم السابق الذي شهد تسجيل 22 إصابة لافتة في الوقت ذاته إلى الإبلاغ عن ثلاث حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس في بلدية شنغهاي.

بدورها أعلنت كوريا الجنوبية عدم تسجيل إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ أن بلغ التفشي لديها ذروته في الـ29 من شباط الماضي.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم رصد أربع حالات إصابة جديدة جميعها لأشخاص قادمين من الخارج ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10765 بينما زاد عدد الوفيات إلى 247 بعد تسجيل حالة جديدة.

بدورها سجلت ألمانيا 1478 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 159119 بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 6288 بعد تسجيل 173 حالة جديدة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 1047 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17799 بينما تم تسجيل 163 حالة وفاة ليصل العدد الكلي إلى 1732.

وفي زيمبابوي تم تسجيل 8 إصابات جديدة خلال اليومين الماضيين ليصل الإجمالي إلى 40 في حين أعلنت السلطات الصحية في نيوزيلندا تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة والمحتملة إلى 1476 في البلاد دون الإبلاغ عن وفيات جديدة ليبقى العدد عند 19 حالة.