أجواء ربيعية لطيفة نهاراً وتوقعات بهطل زخات رعدية من المطر فوق المرتفعات الساحلية ليلا

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ربيعيا لطيفاً خلال ساعات النهار بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم مساء وليلا لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق المرتفعات الساحلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم أحيانا مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة وخاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…