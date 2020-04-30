الشيوعي السلوفاكي: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية همجية

براتيسلافا-سانا

ندد نائب رئيس الحزب الشيوعي السلوفاكي جلال سليمان بالإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب على سورية واصفا إياها بأنها همجية وغير مشروعة.

وقال سليمان في حديث لموقع هلافني سبرافي السلوفاكي “إن استمرار الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب على سورية في الوقت الذي تتصدى فيه لانتشار فيروس كورونا يؤكد من جديد أن الغرب لا يهتم بمصير الناس العاديين على الإطلاق كما يزعم”.

كما أدان سليمان تدخلات النظام التركي في الشؤون الداخلية لسورية واعتداءات قواته على أراضيها مؤكدا أن هذه التدخلات ووجود قوات أجنبية في سورية بشكل غير مشروع يعرقل الحل السياسي فيها.

وشدد نائب رئيس الحزب الشيوعي السلوفاكي على أن وجود قوات الاحتلال الأمريكي في بعض المناطق السورية وقيامها بسرقة النفط السوري يظهر مدى لصوصية وفظاظة الإدارة الأمريكية.