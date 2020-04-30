بيسكوف: العقوبات الغربية ضد روسيا قيود عصابات

موسكو-سانا

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف العقوبات الغربية ضد روسيا بـ “قيود العصابات” نافيا في الوقت ذاته وجود إشارات بشأن إمكانية تخفيف هذه العقوبات.

وقلل بيسكوف في مقابلة مع قناة ار تي في اي بثت اليوم من شأن العقوبات الغربية وتأثيرها على بلاده وقال “الأزمات تقوي وروسيا تعلمت العيش في مثل هذه الظروف”.

وردا على سؤال حول وجود إشارات بتخفيف العقوبات الغربية أوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يثير هذه القضية في حواره مع نظرائه.

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية بما فيها بلدان الاتحاد الأوروبي تدهورت بذريعة موقفها من الأزمة الأوكرانية وعودة انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار عام 2014 حيث فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمات من العقوبات ردت عليها موسكو باتخاذ إجراءات مماثلة.

وحول تفشي وباء كورونا قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية “على عكس الولايات المتحدة لم تحدث بأي منطقة في روسيا كوارث إنسانية بسبب الجائحة” مشيرا إلى ما تشهده ولايات أمريكية وعلى رأسها نيويورك من كوارث إنسانية محزنة للغاية أدت إلى انهيار نظام الرعاية الصحية وهو أمر تم تجنبه في روسيا وبالمقام الأول في مدينة موسكو.

وأوضح بيسكوف أن الكرملين يأمل بأن تكون روسيا اجتازت مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أن “كل شيء يعتمد على الانضباط والالتزام بالعزل الذاتي خلال عطلة أيار”.

يذكر أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا تخطت الـ 99 ألفا بعد أن أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا أمس تسجيل 5841 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 99399.