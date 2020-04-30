225 ألف وفاة حول العالم جراء فيروس كورونا

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة نحو 225 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه استنادا إلى مصادر رسمية فقد توفي 224402 من أصل أكثر من ثلاثة ملايين و141 ألفا و250 مصابا تم إحصاؤهم رسميا في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي وباء “كوفيد 19” قبل نحو أربعة أشهر.

وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من العدد الفعلي للمصابين إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى ومن بين هؤلاء المصابين تعافى ما لا يقل عن 889 ألفا و200 شخص.

ومنذ التعداد الذي أجري قبل 24 ساعة أي مساء أمس تم تسجيل 6327 وفاة جديدة و6327 إصابة إضافية بالفيروس حول العالم.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط هي الدولة الأكثر تضررا من جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات إذ تجاوزت الحصيلة فيها 59 ألفا و446 وفاة من أصل أكثر من مليون و82 ألفا و217 إصابة بينما أعلنت السلطات الأميركية شفاء 116776 شخصا على الأقل.

ومجددا سجلت حصيلة الوفيات اليومية الأعلى في الولايات المتحدة مع 1913 وفاة تليها بريطانيا مع 795 وفاة ثم البرازيل مع 474 وفاة.

والدول الأكثر تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 27682 وفاة من أصل 201591 إصابة ثم بريطانيا مع 26097 وفاة من أصل 165221

إصابة وإسبانيا مع 24275 وفاة من أصل 212971 إصابة وفرنسا مع 24087 وفاة من أصل 168935 إصابة.

أما من حيث الدول التي سجلت أعلى نسبة وفيات بالمقارنة مع عدد السكان فتتصدر القائمة بلجيكا حيث فتك الوباء بـ 65 شخصا من كل 100 ألف نسمة تليها إسبانيا 52 ثم إيطاليا 46 وبريطانيا 38 ففرنسا 37.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أعلنت تشاد عن تسجيل أولى الوفيات بالفيروس الفتاك.

أما من حيث توزع الحصيلة حسب القارات فقد بلغ إجمالي عدد الوفيات في أوروبا 135348 وفاة من أصل مليون و443 ألفا و927 إصابة وفي الولايات المتحدة وكندا 62500 وفاة من أصل مليون و79 ألفا و448 إصابة وفي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي 9848 وفاة من أصل 190208 إصابات وفي آسيا 8417 وفاة من أصل 215916 إصابة.

وفي الشرق الأوسط 6606 وفيات من أصل 167748 إصابة وفي أفريقيا 1567 وفاة من أصل 35911 إصابة وفي أوقيانيا 116 وفاة من أصل 8057 إصابة.