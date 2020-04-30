تجدد الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية جراء الأوضاع المعيشية السيئة

بيروت-سانا

تجددت الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية جراء الأوضاع المعيشية والظروف السيئة حيث القى مجهولون قنابل حارقة على مبنى بنك في جبل لبنان كما أقدم محتجون على إحراق الإطارات في طرابلس ومهاجمة مصرف لبنان في صيدا.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام أن عشرات الأشخاص تجمعوا الليلة أمام مستديرة الساعة في ميناء طرابلس وقطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة ورددوا هتافات تطالب بتحقيق محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة والحد من ارتفاع سعر الصرف.

كما اعتصم عشرات المحتجين أمام فرع مصرف لبنان في مدينة صيدا تنديدا بالسياسات المالية والمصرفية وألقوا المفرقعات النارية والحجارة تجاه المبنى وسط اجراءات أمنية.

كذلك نفذ عدد من المحتجين في حاصبيا في البقاع الغربي وقفة احتجاجية في الباحة العامة وسط حاصبيا احتجاجا على الأوضاع الحياتية والمعيشية الصعبة وغلاء أسعار المواد الغذائية.

وردد المحتجون هتافات طالبت بوضع حد لاحتكار التجار والغلاء الفاحش للمواد الغذائية مؤكدين المضي في تحركهم حتى تحقيق أهدافهم كاملة ومحاسبة الفاسدين وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

وعمد محتجون إلى إغلاق طريق عام تعلبايا في سهل البقاع بالاتجاهين.

وكانت الاعتصامات التي جرت في طرابلس وبيروت وصيدا والبقاع أمس أدت إلى اندلاع مواجهات مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية أدت إلى إصابة نحو ثمانين عسكريا لبنانيا وإحراق عدد من المصارف وتكسير بعضها.