SCS-NET
الشريط الأخباري

الجيش اليمني يعلن تطهير 95 بالمئة من صحراء الجوف

2020-04-29

صنعاء-سانا

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم انتهاء عملية “فأمكن منهم” وتطهير ما تبقى من محافظة الجوف بنسبة 95 بالمئة.

ونقل موقع المسيرة نت عن سريع قوله في تصريح إن المرحلة الأخيرة من عملية “فأمكن منهم” شملت تطهير معسكر اللبنات والأقشع والخسف والمناطق المجاورة في المرازيق والمهاشمة بالجوف مشيرا أنه سقط لقوى العدوان على إثرها ما يقارب 1200 قتيل.

وأضاف سريع أن المساحة المحررة مؤخرا بلغت 3500 كم مربع أي صحراء الحزم بالكامل إضافة لمناطق في خب والشعف مبينا أن صحراء الجوف شكلت أهم وكر لما يسمى بتنظيم “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين المدعومين أمريكيا وسعوديا.

وبين سريع أن أهمية معسكر اللبنات تتمثل في أنه آخر معقل للمرتزقة في الجوف وهو مفتاح لمحافظة مأرب كاشفا عن تصعيد كبير لقوى العدوان في مأرب خلال الفترة الماضية لكن أبطال الجيش واللجان يتصدون لهم مشيرا إلى وجود خيارات استراتيجية ستجعل العدو يندم على تصعيده.

وكان طيران العدوان السعودى شن اليوم 7 غارات على مديرية مجزر فى محافظة مأرب و4 غارات على مديرية الحزم وغارة على المهاشمة بمديرية خب متسببا بإصابة ثلاث نسوة يمنيات بجروح .

انظر ايضاً

الجعفري: الإجراءات الاقتصادية القسرية تحول دون حصول السوريين على احتياجاتهم الأساسية وتعرقل جهود التصدي لكورونا ويجب رفعها فوراً

نيويورك-سانا أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري مجدداً أن الإجراءات الاقتصادية …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved