الجيش اليمني يعلن تطهير 95 بالمئة من صحراء الجوف

صنعاء-سانا

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم انتهاء عملية “فأمكن منهم” وتطهير ما تبقى من محافظة الجوف بنسبة 95 بالمئة.

ونقل موقع المسيرة نت عن سريع قوله في تصريح إن المرحلة الأخيرة من عملية “فأمكن منهم” شملت تطهير معسكر اللبنات والأقشع والخسف والمناطق المجاورة في المرازيق والمهاشمة بالجوف مشيرا أنه سقط لقوى العدوان على إثرها ما يقارب 1200 قتيل.

وأضاف سريع أن المساحة المحررة مؤخرا بلغت 3500 كم مربع أي صحراء الحزم بالكامل إضافة لمناطق في خب والشعف مبينا أن صحراء الجوف شكلت أهم وكر لما يسمى بتنظيم “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين المدعومين أمريكيا وسعوديا.

وبين سريع أن أهمية معسكر اللبنات تتمثل في أنه آخر معقل للمرتزقة في الجوف وهو مفتاح لمحافظة مأرب كاشفا عن تصعيد كبير لقوى العدوان في مأرب خلال الفترة الماضية لكن أبطال الجيش واللجان يتصدون لهم مشيرا إلى وجود خيارات استراتيجية ستجعل العدو يندم على تصعيده.

وكان طيران العدوان السعودى شن اليوم 7 غارات على مديرية مجزر فى محافظة مأرب و4 غارات على مديرية الحزم وغارة على المهاشمة بمديرية خب متسببا بإصابة ثلاث نسوة يمنيات بجروح .