ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى أكثر من 24 ألفاً

باريس-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد زاد 427 حالة ليصل إلى 24087 اليوم بينما استمر عدد المرضى الذين يعالجون في المستشفيات وفي وحدات الرعاية الفائقة في الانخفاض.

ونقلت “ا ف ب” عن الوزارة قولها في بيان إن حصيلة الوفيات زادت 8ر1 بالمئة بالمقارنة مع يوم أمس بمعدل زيادة أعلى قليلا مما كان عليه خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين يعالجون في المستشفيات من مرض كوفيد 19 انخفض إلى 26834 حالة من 27484 أمس بينما تراجع عدد المرضى في وحدات العناية الفائقة من 4387 حالة إلى 4207 حيث تشهد هذه الأعداد تراجعا منذ أكثر من أسبوعين.

وكانت المديرية العامة للصحة فى فرنسا أعلنت أمس أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد منذ بدء ظهور جائحة كوفيد19 في آذار اقترب من 130 ألفاً.