وفيات كورونا تتجاوز الألف في الهند

عواصم-سانا

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الهند إلى أكثر من ألف وفاة بينما وصل عدد الاصابات إلى 31 ألفا.

وأحصت الهند حتى الآن 1007 وفيات و31 الف اصابة وسط مخاوف خبراء اعربوا عن خشيتهم من كارثة صحية في ثاني أكثر دولة اكتظاظا بالسكان في العالم.

وفي السويد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 107 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 2462 بينما تم الابلاغ عن 681 إصابة جديدة ليبلغ العدد الكلي 20302 فيما أعلنت الدنمارك رفع القيود المفروضة في مواجهة فيروس كورونا تدريجيا وقالت رئيسة الحكومة ميتي فريدريكسن أمام البرلمان ان البلاد تمكنت من السيطرة على انتشار الوباء .

وفي فيتنام لم تسجل أي اصابات جديدة بالفيروس لليوم الخامس على التوالي مع بقاء الإجمالي عند 270 وفقا لوزارة الصحة في حين أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 59 إصابة بكوفيد 19 ليبلغ الاجمالي 882 فيما شفي 315 مصابا .

عربيا أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الاجمالي إلى 21402 اضافة الى خمس وفيات فيما أعلنت الكويت تسجيل حالة وفاة و300 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3740.

بدورها أعلنت السلطات الصحية اليمنية اليوم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة عدن.. وفي فلسطين المحتلة بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 507 بزيادة 6 حالات خلال 24 ساعة.

وفي الجزائر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 444 وتسجيل 199 إصابة جديدة لتصل الاصابات الى 3848 فيما سجلت السودان 3 وفيات جديدة ما يرفع الإجمالي إلى 28 وفاة إضافة إلى 57 إصابة جديدة ليصل عدد الاصابات إلى 375.