محافظة دمشق تحدد خمس ساحات مجانية لتكون أسواقاً شعبية

دمشق-سانا

حددت محافظة دمشق خمس ساحات لتكون أسواقا شعبية مجانية لعرض المنتجات الزراعية والغذائية وبيعها مباشرة من المنتج إلى المستهلك.

وبينت المهندسة ملك حمشو مديرة دوائر الخدمات في محافظة دمشق بتصريح لمندوب سانا أن الساحات الخمس التي حددتها المحافظة تقع في ركن الدين جانب مشفى ابن النفيس وبالقنوات ساحة الريجة وبنهر عيشة جانب مركز الإطفاء وساحتان بالزاهرة الأولى جانب ساحة مطعم الشعار والثانية جانب المختار.

وأكدت حمشو أن الجميع يستطيع عرض منتجاته في هذه الساحات مجانا وبيعها للمستهلكين بعيدا عن حلقات الوساطة للإسهام بوضع حد لارتفاع الأسعار مبينة أن الساحة بنهر عيشة وضعت بالخدمة اليوم وكان عليها إقبال مقبول ويتم العمل على تجهيز وتحديد المساحات في الساحات المتبقية وستوضع في الخدمة غدا أو الأحد القادم.

وكان مجلس الوزراء كلف المحافظين في جلسته الأسبوعية الأحد الماضي بالتوسع في إقامة الأسواق الشعبية بالمناطق والمدن والبلدات ليتسنى للمزارعين عرض منتجاتهم بشكل مباشر إلى المستهلكين وبيعها بأسعار منافسة وكسر كل حلقات الوساطة والاحتكار مع التشدد بتطبيق الشروط الصحية في هذه الأسواق.

فراس صافي