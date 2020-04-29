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الأشغال العامة والإسكان تحدد الثالث من أيار القادم لإعادة العمل بمركز خدمة المواطن بالمزة

2020-04-29

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنه ستتم إعادة تقديم الخدمات للمواطنين بمركز خدمة المواطن التابع للمؤسسة العامة للإسكان بالمزة اعتبارا من يوم الأحد 3 أيار القادم.

وأشارت الوزارة في قرار لها تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى ضرورة وضع المركز خطة تصد صحية خاصة به عن طريق تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار فيروس كورونا والتشدد بالالتزام بإرشادات وتعليمات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس بما يضمن حسن سير العمل وضمان صحة العاملين فيه والمواطنين المراجعين للمركز.

وكان مجلس الوزراء طلب من جميع الوزارات في السادس والعشرين من الشهر الجاري البدء بإعادة دوام العاملين بشكل تدريجي على أن تستمر نسبة الدوام أربعين بالمئة هذا الأسبوع لتتم زيادة نسبة الدوام تدريجياً وحسب المديريات الأكثر احتياجاً لإنجاز العمل وخاصة ما يتعلق بمعاملات المواطنين وتم الطلب من كل وزارة إعداد خطة تصد صحية خاصة بها وبجميع الجهات التابعة لها والالتزام بإرشادات وتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.

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