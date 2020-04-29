للتصدي لكورونا… إحداث أحواض تعقيم للسيارات الداخلة إلى مدينة درعا

درعا-سانا

تنفيذا للاجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا أحدث مجلس مدينة درعا أحواضا لتعقيم السيارات الداخلة الى المدينة من جهة ضاحية اليرموك وطريق النعيمة ومفرق خربة غزالة.

وقال رئيس مجلس المدينة المهندس أمين العمري في تصريح لمراسل سانا إن أحواض التعقيم تم إحداثها بالتعاون مع مديريتي الخدمات الفنية والدفاع المدني بهدف تعقيم كل السيارات الداخلة إلى المدينة خلال فترة السماح ولا سيما الحاملة للمواد الأساسية والخضار والفواكه مبينا أن هذه الأحواض تحتوي على مواد تعقيم ويتم الاستعانة بمرشات محمولة على الكتف لتعزيز التعقيم تطبيقا لإجراءات التصدي للفيروس.

وفي إطار الخطة الخدمية الهادفة إلى تحسين واقع الطرق يعمل مجلس المدينة بالتعاون مع فرع الشركة العامة للطرق والجسور “قاسيون” على تعبيد وصيانة الطرق بالتوازي مع أعمال الإنارة وإعادة تأهيل الحدائق حيث أشار العمري إلى أن عمال وورشات المجلس يتابعون أعمال الإنارة لشوارع المدينة وإعادة تاهيل الحديقة البيئية من خلال التنظيف وترحيل النفايات وصيانة وتركيب اطاريف وتأمين مساحات آمنة والعاب للأطفال وأيضا صيانة المنصفات والجزر الوسطية في ساحة 16 تشرين.

بدوره أوضح المهندس أحمد عيسى رئيس مكتب الأشغال في مجلس المدينة في تصريح مماثل أنه من الطرق التي يتم تعبيدها وصيانتها حاليا حي شمال الخط مشيراً إلى أن لدى مجلس المدينة عقدين بقيمة 48 مليون ليرة لتحسين واقع الشبكة الطرقية ضمن أحياء المدينة ولا سيما التي تضررت خلال السنوات الماضية جراء الإرهاب.

وأوضح عيسى أن أعمال التعبيد سبقتها أعمال التنظيف ويتبعها رفع المطريات وإنشاء مطريات جديدة لتأمين التصريف الأمثل لمياه الأمطار في فصل الشتاء.

قاسم المقداد