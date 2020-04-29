توقّع آلاف الوفيات بين مرضى السرطان في بريطانيا نتيجة الانشغال بكورونا

لندن-سانا

حذر خبراء صحة في بريطانيا من خطر تزايد أعداد الوفيات بمرض السرطان بالآلاف نتيجة عدم تلقي المرضى العلاج والرعاية الصحية اللازمة جراء التركيز الكبير على مكافحة وباء كورونا المستجد والإغلاقات الناجمة عنه.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن الخبراء قولهم في دراسة جديدة: إنه تم مؤخراً تشخيص إصابة 6270 شخصاً في بريطانيا بأحد أنواع السرطانات وهم معرضون لخطر الموت على مدى الاثني عشر شهراً القادمة كنتيجة مباشرة للخلل في الرعاية والعلاج الذي سببه التركيز على فيروس كورونا ليضاف هؤلاء إلى المصابين الآخرين الذي يعانون من السرطان منذ سنوات حيث يصل العدد الإجمالي لمرضى السرطان الذين يواجهون خطر الموت إلى 17915.

ووفق الخبراء فإن هذ الرقم يمثل زيادة بنسبة 20 بالمئة عن 89576 حالة وفاة بين مرضى السرطان المسجلة سنوياً في بريطانيا.

وتشير الغارديان إلى أن جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19” تسببت بوفاة 21.678 ألف شخص في المستشفيات البريطانية إضافة إلى أكثر من 4300 حالة وفاة في دور رعاية خلال الأسبوعين الماضيين ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 26000 منذ تفشي الوباء في البلاد.

ويلقي التحليل الجديد الضوء على بعض الآثار الصحية الأوسع للوباء حيث وصفت مؤسسة ماكميالن كانسر سابورت النتائج بأنها مقلقة للغاية مشيرة إلى أنه لا يجوز تجاهل مرضى السرطان بسبب أزمة الفيروس التاجي فيما أطلقت هيئة الخدمات الصحية الوطنية حملة تحث الأشخاص الذين يعانون من أعراض أي مرض خطير محتمل على طلب المساعدة.

وخلص الباحثون إلى أن بعض الوفيات الإضافية المتوقعة ستكون بين مرضى السرطان الذين يصابون بفيروس كورونا وإن بعضها الآخر سيحدث لأن التشخيص كان متأخراً أو بسبب تأخر العلاج مثل العلاج الكيميائي.

ووفق الدراسة الممولة من هيئة الخدمات الصحية الوطنية فان ما يقرب من ثمانية من كل 10 وفيات إضافية ستكون بين الأشخاص الذين تم تشخيصهم مؤخراً بالسرطان والذين يعانون أيضاً من مرض آخر طويل الأمد على الأقل مثل مشكلات القلب وارتفاع ضغط الدم والسمنة أو مرض السكري.

وأخبر أحد المرضى المصابين بسرطان الأمعاء صحيفة الغارديان أنه أجرى فحصاً بالأشعة المقطعية ولكن تنظير القولون المخطط له “إجراء تشخيصي” في مستشفى في جنوب غرب إنكلترا تم تأجيله لفترة غير محددة لأن قسم التنظير في المستشفى قد أغلق بسبب أزمة كورونا.

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