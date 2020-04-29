ما هي نصائح الأطباء لمرضى القلب والسكري خلال شهر رمضان

حلب-سانا

يوصي الأطباء الأخصائيون الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأمراض المزمنة كالسكري بضرورة الحصول على استشارة طبية خلال فترة صيامهم في شهر رمضان المبارك وذلك للحفاظ على صحتهم وتجنب حدوث أي عوارض قد تضر بصحتهم.

ويشير الدكتور عبد الرؤوف درويش الأخصائي بالأمراض الداخلية وأمراض القلب والأوعية الدموية في تصريح لمراسلة لسانا إلى أنه يجب على مرضى القلب والسكري استشارة الطبيب أولاً قبل اتخاذ قرار الصيام تجنباً لحدوث أي اختلاطات قد تؤثر على صحتهم.

وينصح درويش الأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية غير مستقرة كاحتشاء عضلة القلب واضطراب النظم القلبي المستمر والمزمن إلى تجنب الصيام حفاظاً على صحتهم مقدماً مجموعة من النصائح الطبية لهؤلاء المرضى تأتي في مقدمتها الابتعاد عن تناول كمية كبيرة من الطعام في وجبة طعام الإفطار كون ذلك يؤدي إلى إجهاد عضلة القلب مشيراً إلى ضرورة توزيع وجبة الإفطار على عدة وجبات خفيفة بين فترتي الإفطار والسحور مع التأكيد على تجنب تناول الأطعمة الدسمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والأطعمة الحاوية على نسبة عالية من الأملاح إضافة إلى تجنب المشروبات الغازية والعصائر الصناعية.

أما فيما يخص مرضى السكري فينصح الدكتور درويش بضرورة تجنب تناول المعجنات والعصائر الصناعية المحلاة والأطعمة المقلية والمكسرات واعتماد نظام غذائي يحتوي على الخضراوات والبقوليات منوهاً بضرورة تجنب تناول وجبة غذائية كبيرة وقت الإفطار كون ذلك يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سويات سكر الدم.

ويضيف الدكتور درويش أنه يجب على مرضى السكري شرب كمية كافية من الماء ما بين فترتي الإفطار والإمساك بما لا يقل عن 8 إلى 10 أكواب يومياً.

زينب شحود