الفعاليات والمحال التجارية والصناعية والخدمات تعود للعمل… فهل التزمت بالإجراءات الاحترازية؟

دمشق-سانا

بناء على ما قرره الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا أمس عادت صباح اليوم جميع الفعاليات والمحال التجارية والصناعية والخدمات للعمل بشكل يومي مع الالتزام بشروط السلامة الصحية ومواد التعقيم وذلك بهدف تعزيز انسيابية المواد والمنتجات وتسهيل حركة الأسواق.

كاميرا سانا جالت في سوق مدحت باشا وسط دمشق ورصدت حال السوق ومدى التزام اصحاب المحال والمتسوقين بالإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة حيث التزمت غالبية المحال جزئياً بالإجراءات فيما لوحظ عدم ارتداء القفازات الطبية.

وكان الفريق الحكومي وافق أمس على فتح الأسواق الشعبية وكل الفعاليات والمحال التجارية والصناعية والخدمات يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء مع ضرورة التزام الفعاليات والمحلات كافة بشروط السلامة الصحية ومواد التعقيم.

وأصدر مجلس الوزراء في الثاني والعشرين من آذار الماضي قراراً بإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة حرصاً على السلامة والصحة العامة وفي الثامن عشر من الشهر الجاري قرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا إعادة افتتاح الاسواق جزئيا وفق برنامج يوزع على أيام الأسبوع بمعدل يوم او يومين حسب كل مهنة.

وتؤكد جميع قرارات الفريق الحكومي أن عودة المهن والفعاليات والأسواق للعمل لا تعني انتهاء جائحة الوباء ولا انتهاء مخاطر الإصابة به وإنما تهدف بشكل رئيسي إلى تخفيف معاناة المواطن في حصوله على مستلزماته اليومية ما يفرض على الجميع الالتزام بأوقات الحظر المفروضة ومراعاة الشروط الصحية المتعلقة بالوقاية الشخصية والنظافة العامة وأن يكون الخروج للحصول على المستلزمات عند الضرورة مع الحفاظ على التباعد المكاني مع الاخرين وأصحاب المحال والالتزام بإجراءات التعقيم المطلوبة.