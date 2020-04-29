سوق الخضار في السويداء

الأربعاء / 29 / 04 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
برلماني أوروبي: استمرار فرض الإجراءات القسرية على سورية ودول أخرى أمر فظيع وغير إنساني
2020-04-29
أول طائرة تقل سوريين عالقين في الخارج تقلع من أرمينيا بعد منتصف الليلة
2020-04-29
زاسبكين: سيادة سورية بالنسبة لروسيا تفوق كل الاعتبارات
2020-04-28
المجلس النرويجي للاجئين يدعو لرفع الحصار الاقتصادي عن سورية وإيران وفنزويلا
2020-04-28
لافروف يبحث مع ماورير تقديم مساعدات إنسانية لسورية وجنوب شرق أوكرانيا
2020-04-28
السفير الروسي بدمشق: العقوبات الغربية على سورية تترك آثاراً خطيرة ويجب رفعها
2020-04-28
إيران وجنوب أفريقيا: ضرورة تضافر الجهود لدعم حل سياسي في سورية واليمن لإرساء الاستقرار فيهما
2020-04-28
محليات
هزة أرضية بقوة 2ر2 درجة قبالة الساحل السوري
2020-04-29
الفعاليات والمحال التجارية والصناعية والخدمات تعود للعمل… فهل التزمت بالإجراءات الاحترازية؟
2020-04-29
انتهاء أعمال صيانة ناعورة الجعبرية في حماة
2020-04-29
وصول أول طائرة تقل السوريين العالقين في الخارج إلى مطار دمشق الدولي قادمة من أرمينيا
2020-04-29
وزارة النقل: امتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل البحري في الـ 21 من حزيران القادم
2020-04-29
مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة طرطوس يستأنف تقديم خدماته
2020-04-29
السياحة: إنهاء العام الدراسي للصفوف الانتقالية وتعليق الدوام في معاهد العلوم السياحية والفندقية
2020-04-29
رياضة
فيديوهات التدريب الرياضي المنتشرة على الانترنت متنفس آمن لمحبي الرياضة
2020-04-29
باردو يرحل عن تدريب أدو دن هاغ الهولندي بعد أربعة أشهر فقط
2020-04-29
الاتحاد الدولي لملاكمة الهواة يسحب تنظيم بطولة العالم 2021 للرجال من نيودلهي
2020-04-29
إلغاء الدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم الحالي
2020-04-28
استئناف منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم في الـ 29 من الشهر المقبل دون جمهور
2020-04-27
الدوري الإسباني يقدم خطته لاستئناف النشاط الكروي
2020-04-26
لورين الحسين تفوز ببطولة السويداء التنشيطية بالكاراتيه لمسابقة الكاتا
2020-04-26
اقتصاد
تخصيص أكثر من ألف هكتار لزراعتها بالمحاصيل الزيتية في منطقة الغاب
2020-04-29
الزراعة تبيع 3ر1 مليون غرسة أشجار مثمرة للفلاحين بسعر أقل من التكلفة
2020-04-29
رفد معمل الأحذية بالسويداء بآلة جديدة لتحسين جودة المنتج وزيادته
2020-04-29
ارتفاع أسعار الذهب
2020-04-29
زراعة البطاطا في درعا تتجاوز الخطة بنحو 485 هكتاراً وتقديرات بإنتاج نحو 65 ألف طن
2020-04-29
ميزانية النظام السعودي تسجل عجزاً بنحو تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام الحالي
2020-04-29
ارتفاع أسعار الخام الأميركي أكثر من 14 بالمئة
2020-04-29
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الشريط الأخباري
وصول أول طائرة تقل السوريين العالقين في الخارج إلى مطار دمشق الدولي قادمة من أرمينيا
أكثر من 2200 حالة وفاة في الولايات المتحدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية
برلماني أوروبي: استمرار فرض الإجراءات القسرية على سورية ودول أخرى أمر فظيع وغير إنساني
الجيش الصيني يطرد سفينة حربية أمريكية انتهكت المياه الإقليمية في بحر الصين الجنوبي
وزارة الصحة: شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا
تحديد الـ 21 من حزيران المقبل موعداً لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية لدورة امتحانية واحدة مع إلغاء الدورة التكميلية
الصحة تطلق خدمة خاصة تظهر توزع حالات الإصابة بكورونا في سورية حسب المحافظات والجنس والعمر
سوق الخضار في السويداء
2020-04-29
تصوير: أريج نكد
سوق الخضار بالسويداء
2020-04-29
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الفعاليات والمحال التجارية والصناعية والخدمات تعود للعمل… فهل التزمت بالإجراءات الاحترازية؟
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