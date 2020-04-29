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تخصيص أكثر من ألف هكتار لزراعتها بالمحاصيل الزيتية في منطقة الغاب

2020-04-29

حماة-سانا

خصصت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بريف حماة ألفاً ومئة واثنين وتسعين هكتاراً لزراعتها بالمحاصيل الزيتية خلال الموسم الحالي.

وأوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المحاصيل الزيتية التي تتم زراعتها في منطقة الغاب هي عباد الشمس وفول الصويا والفول السوداني مبيناً أن عمليات زراعة هذه المحاصيل بدأت منتصف الشهر الحالي.

ولفت إلى أن مزارعي منطقة الغاب يولون المحاصيل الزيتية أهمية كبرى كونها تدر أرباحاً مادية عليهم خلال فترة قصيرة نسبياً تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر منوهاً إلى أن زراعة هذه المحاصيل تتركز في مناطق جب رملة ومحردة والسقيلبية وكرناز وسلحب.

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