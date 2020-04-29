أعلى هيئة تشريعية في الصين تعقد دورتها السنوية في 22 أيار المقبل

بكين-سانا

تبنت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ 13 لنواب الشعب الصيني خلال جلستها الـ 17 قرارا بعقد الدورة السنوية الثالثة في بكين يوم الـ 22 من أيار المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن اللجنة المنعقدة من 26 إلى 29 نيسان الجاري قولها في بيان إنه “وتحت القيادة القوية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومن خلال العمل الشاق للبلاد بأسرها والشعب يتحسن وضع الوقاية من وباء كوفيد19 والسيطرة عليه في الصين بشكل مطرد وتستأنف الحياة الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية تدريجيا”.

وأضافت إنه “مع مراعاة العوامل المختلفة فإن شروط عقد الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني فى الوقت المناسب باتت قائمة”.

إلى ذلك أعلنت حكومة بلدية بكين اليوم خفض مستوى الاستجابة الطارئة لجائحة فيروس كورونا المستجد من المستوى الأول إلى المستوى الثاني بداية من يوم غد ما يترتب عليها إلغاء متطلبات الحجر الصحي لبعض الأشخاص الذين يصلون من أجزاء أخرى منخفضة المخاطر في البلاد.

وسجلت الصين حتى الآن أكثر من 82 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد منهم 77 ألفا تماثلوا للشفاء بالفعل فيما توفي 4600 شخص وتباطأ معدل الإصابة بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية.