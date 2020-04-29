وصول أول طائرة تقل السوريين العالقين في الخارج إلى مطار دمشق الدولي قادمة من أرمينيا

دمشق-سانا

وصلت صباح اليوم إلى مطار دمشق الدولي أول طائرة تقل السوريين العالقين في الخارج قادمة من العاصمة الارمينية يرفان إلى دمشق وذلك تنفيذاً لقرارات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا.

وذكر مراسل سانا أنه تم نقل القادمين إلى مراكز الحجر لمدة 14 يوماً وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية الطبية التي أقرها الفريق الحكومي بشأن تأمين عودة السوريين العالقين في دول العالم.

وكان محمد الحاج ابراهيم سفير سورية لدى أرمينيا اوضح في تصريح لـ سانا أن الرحلة تمت بالتعاون مع شركة أجنحة الشام للطيران والسفارة السورية في يرفان وأقلت السوريين العالقين في أرمينيا ويبلغ عددهم 29 مسافراً.

ولفت السفير إلى أن الرحلة جاءت اتساقا مع قرارات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا لجهة تأمين عودة السوريين العالقين في الخارج إلى أرض الوطن.

يشار إلى أن هذه الرحلة تعد الأولى في سياق تأمين عودة السوريين في الخارج بعد صدور قرار الفريق الحكومي مؤخراً بتكليف وزارات الخارجية والداخلية والصحة والنقل دراسة واقع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم ظروف العودة في الخارج ووضع مجموعة من الضوابط والمعايير لاستقدامهم بما يضمن اتخاذ إجراءات السلامة والصحة وفرض الحجر الإجباري لمدة 14 يوماً للقادمين وعدم منح أي استثناءات فيما يخص قرار الحجر.

وكانت وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعودة السوريين الراغبين من الخارج أكدت جهوزية مراكز الحجر الصحي لاستقبالهم في مختلف المحافظات بهدف التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا ومنع انتقال هذا الفيروس في حال إصابة أحدهم فيه إلى أهله وذويه والحفاظ على الصحة العامة.