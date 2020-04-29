النائب جاستن عماش يعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية

واشنطن-سانا

أعلن النائب الأمريكي المستقل جاستن عماش نيته تقديم ترشيحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في تشرين الثاني المقبل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن عماش النائب عن ولاية ميتشيغن قوله في تغريدة على موقع تويتر: “نحن مستعدون لرئاسة ستعيد الاحترام إلى دستورنا وستجمع الشعب من جديد.. فلنقم بذلك”.

وكان عماش نائباً في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري لولاية ميتشغين منذ عام 2010 إلا أنه غادر الحزب الصيف الماضي إثر خلافات مع الرئيس دونالد ترامب وتصويته لصالح عزله.

وتشير معلومات إلى أن عماش قد يحظى بدعم بعض الجمهوريين المستائين من سياسة ترامب وكذلك الديمقراطيين غير الراضين عن خيار ترشيح بايدن.