ألمانيا والهند تسجلان المزيد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد

عواصم-سانا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند 30 ألفاً بعد أن أعلنت وزارة الصحة الفيدرالية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد وصل إلى 31332 بما فيها 1007 حالات وفاة.

وفي ألمانيا سجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية 1304 حالات إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 157641 فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 202 حالة وفاة مقارنة باليوم السابق ليبلغ إجمالي الوفيات 6115.

من جهتها سجلت تايلاند اليوم تسع حالات إصابة جديدة بالفيروس دون تسجيل وفيات ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 2947 بالإضافة إلى 54 وفاة منذ بدء تفشي المرض في كانون الثاني الماضي.

بدورها أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بينها خمس حالات وافدة من الخارج مقارنة بما كانت عليه قبل 24 ساعة ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 10761 كما تم تأكيد وفاة شخصين آخرين ليرتفع بذلك عدد المتوفين بسبب المرض إلى 246.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات في ميانمار إلى 149 حالة مع الإبلاغ عن ثلاث حالات مؤكدة أخرى فيما وصل عدد الوفيات المسجلة في البلاد إلى خمس إضافة إلى تعافي 16 مريضاً.

وفي مقابل ذلك أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد بينها 21 حالة وافدة من الخارج.