ميزانية النظام السعودي تسجل عجزاً بنحو تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام الحالي

الرياض-سانا

أعلنت وزارة المالية التابعة للنظام السعودي اليوم أن عجز الميزانية في الربع الأول من عام 2020 بلغ 107ر34 مليار ريال أي ما يعادل 09ر9 مليارات دولار وذلك مع تضرر إيرادات النفط بشدة جراء تراجع الأسعار العالمية والطلب وفائض العرض جراء أزمة فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في بيان على موقعها الإلكتروني إن إجمالي الإيرادات للربع الأول بلغ 072ر192 مليار ريال بانخفاض 22 بالمئة على أساس سنوي مشيرة إلى أن إيرادات النفط تراجعت 24 بالمئة إلى 771ر128 مليار ريال في الفترة نفسها مدفوعة بشكل رئيسي بتراجع الطلب العالمي على الخام وأسعاره فيما تراجعت الإيرادات غير النفطية أيضاً 17 بالمئة إلى 3ر63 مليار ريال.

وتوقعت مالية النظام السعودي عجزاً قدره 187 مليار ريال أو 4ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وهي زيادة حادة من 131 مليار ريال العام الماضي.

ويتواصل العجز في ميزانية النظام السعودي للسنة الثامنة على التوالي في ظل استمراره في حربه العدوانية على اليمن ودعمه وتمويله التنظيمات الإرهابية في سورية ما استنزف الكثير من موارده التي يعد النفط أكبرها والذي هبطت أسعاره بشكل كبير في الآونة الأخيرة.