محتجون لبنانيون يكسرون واجهات بنوك ويلقون المفرقعات في زحلة وصيدا

بيروت-سانا

شهدت بيروت ومناطق لبنانية الليلة اعتصامات واحتجاجات جديدة تنديداً بالظروف والأوضاع المعيشية تركزت على المصارف ومراكزها.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن المحتجين اعتصموا أمام مصرف لبنان وسط بيروت ثم جابوا شوارع الحمرا الداخلية واتجهوا أمام مبنى إدارة بنك لبنان والمهجر وسط انتشار كبير للقوى الأمنية اللبنانية التي منعت المحتجين من الدخول إلى شارع الحمرا الرئيسي خشية وقوع أعمال تخريبية.

وفي زحلة أقدم عدد من المحتجين على تكسير واجهات بنك بيبلوس والبنك اللبناني الفرنسي في بر الياس وكذلك تحطيم الكاميرات وماكينات الصرف الآلي وحضرت قوة من الجيش اللبناني إلى المكان.

وفي المنية في عكار شمال لبنان قطع محتجون أوتوستراد المنية /العبدة الدولي عند مبنى بلدية المنية في الاتجاهين نحو عكار ونحو طرابلس احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار.

وفي صيدا اعتصم عشرات المتظاهرين أمام فرع مصرف لبنان في المدينة وألقوا المفرقعات النارية والحجارة تجاه المبنى وسط إجراءات أمنية مشددة حيث قامت القوى الأمنية بوضع سياج شائك لمنع الاقتراب منه في ظل حالة من الغضب والغليان وهي الوقفة الاحتجاجية الرابعة منذ أيام.

وفي صيدا رمى محتجون قنبلة مولوتوف حارقة على بنك لبنان والمهجر كما رموا المفرقعات باتجاه مصرف لبنان في صيدا.

وفي طرابلس تواصلت الأعمال الاحتجاجية الليلة بقوة وعنف في ساحة عبد الحميد كرامي وردد المحتجون الشعارات المطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد.

بدوره ألقى الجيش اللبناني قنابل دخانية عدة لإبعاد المتظاهرين الذين يرشقون بالحجارة قصر ميقاتي في الميناء طرابلس.

وكانت الاحتجاجات التي جرت ليل أمس وصباح اليوم في طرابلس وبعض المناطق اللبنانية أدت إلى إصابة 54 عسكرياً إضافة إلى إحراق وتحطيم عدد من المصارف كما أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم.