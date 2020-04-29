موسكو تعلن وفاة 67 شخصاً بفيروس كورونا خلال يوم واحد

موسكو -سانا

أعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد عن وفاة 67 مصاباً بفيروس كورونا في موسكو خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ما يعتبر حصيلة يومية قياسية بالعاصمة الروسية.

ونقلت روسيا اليوم عن المركز قوله في بيان اليوم إن “عدد ضحايا فيروس كورونا في موسكو وصل إلى 546 شخصاً فيما تم اليوم تسجيل أكبر حصيلة يومية للإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد حيث بلغ عدد الوفيات 72 حالة والإصابات 6411 حالة”.

وبلغ إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في روسيا 867 حالة حتى اليوم وعدد الإصابات 93558 حالة فيما تعافى من الفيروس نحو 5ر8 آلاف شخص.