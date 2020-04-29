أول طائرة تقل سوريين عالقين في الخارج تقلع من أرمينيا بعد منتصف الليلة

يرفان-سانا

تنفيذاً لقرارات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا تنطلق طائرة من يرفان إلى دمشق بعد منتصف الليلة تقل السوريين العالقين في أرمينيا.

وقال محمد الحاج ابراهيم سفير سورية لدى أرمينيا في تصريح لـ سانا إن الرحلة ستتم بالتعاون مع شركة أجنحة الشام للطيران والسفارة السورية في يريفان وتقل السوريين العالقين في أرمينيا ويبلغ عددهم 29 مسافراً.

ولفت السفير إلى أن الرحلة جاءت اتساقاً مع قرارات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا لجهة تأمين عودة السوريين العالقين في الخارج إلى أرض الوطن وستصل إلى مطار دمشق فجراً .

يشار إلى أن هذه الرحلة تعد الأولى في سياق تأمين عودة السوريين في الخارج بعد صدور قرار الفريق الحكومي مؤخراً بتكليف وزارات الخارجية والداخلية والصحة والنقل دراسة واقع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم ظروف العودة في الخارج ووضع مجموعة من الضوابط والمعايير لاستقدامهم بما يضمن اتخاذ إجراءات السلامة والصحة وفرض الحجر الإجباري لمدة 14 يوماً للقادمين وعدم منح أي استثناءات فيما يخص قرار الحجر.