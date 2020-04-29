الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في أسبوع ويسجل 1704.90 دولارات للأوقية

لندن-سانا

انخفضت أسعار الذهب اليوم إلى أدنى مستوى في أسبوع مع تحرك المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر بتشجيع من بوادر على تخفيف إجراءات العزل العام الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وذكرت رويترز أن الذهب في المعاملات الفورية تراجع 0.54 بالمئة إلى 1704.90 دولارات للأوقية في أواخر جلسة التداول كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة لتسجل عند التسوية 1722.20 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجع البلاديوم واحداً بالمئة إلى 1906.10 دولارات للأوقية بينما صعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 766.74 دولاراً للأوقية وهبطت الفضة 1.3 بالمئة إلى 15.07 دولاراً للأوقية.

وأعلنت بعض الدول ومن بينها إيطاليا ونيوزيلندا عن تخفيف إجراءات العزل العام وبدا أن المزيد من المناطق في الولايات المتحدة تتأهب لاستئناف الأنشطة.

لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إن من الخطر جداً تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة خوفاً من موجة ثانية مميتة من التفشي.