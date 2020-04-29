المجلس النرويجي للاجئين يدعو لرفع الحصار الاقتصادي عن سورية وإيران وفنزويلا

جنيف -سانا

دعا المجلس النرويجي للاجئين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم إلى الرفع الفوري للحصار الاقتصادي المفروض على شعوب سورية وإيران وفنزويلا والذي يعرقل جهودها في مكافحة وباء فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن يان انغلاند رئيس المجلس النرويجي للاجئين قوله في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من جنيف “ما نطلبه هو رفع العقوبات الاقتصادية بالفعل عن شعوب ودول بأكملها” مشيراً إلى أن العقوبات الغربية المفروضة على الشعب السوري منعت المجلس “من الحصول على برامج لتعليم الأطفال عبر الإنترنت” وأن “إجراءات الإعفاءات الإنسانية كانت بطيئة للغاية وبيروقراطية”.

وأكد أن هذه العقوبات “تجعل من الصعب على المجلس وبقية المنظمات الإغاثية العمل على خدمة الناس العاديين في وقت تفشي فيروس كورونا في وقت تواجه فيه كل هذه العقبات في مسعاها لمساعدة من هم أكثر عرضة للمخاطر خلال الأزمة الصحية التي تعصف بها”.

وكانت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية أكدتا في الـ 15 من الشهر الجاري أن العقوبات الأمريكية المفروضة على الشعب السوري تهدف إلى “إبادة شعب بلد بأكمله” وجددتا دعوة المجتمع الدولي لممارسة الضغط على واشنطن لرفع هذه العقوبات الجائرة في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم.

وحث بيان مشترك للهيئتين المجتمع الدولي بأسره على منح الحكومة السورية دعماً دولياً والضغط على الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لرفع العقوبات غير القانونية واللاإنسانية التي تهدف في الواقع إلى “إبادة سكان بلد بأكمله”.