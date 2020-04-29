الصحة الفرنسية: 130 ألف إصابة و23660 وفاة بفيروس كورونا

باريس-سانا

أعلنت المديرية العامة للصحة في فرنسا اليوم أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد منذ بدء ظهور جائحة “كوفيد 19” في آذار اقترب من 130 ألفاً.

وجاء في بيان يومي صادر عن المديرية نقلته فرانس برس: “منذ الأول من آذار الماضي قضى 23660 شخصاً”.

وتابع البيان إن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 129859 وأن 27484 مصاباً يتلقون العلاج في المستشفيات مشيراً إلى تسجيل 1321 إصابة جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية.

ولفت البيان إلى أن عدد المتعافين الذين يغادرون المستشفيات يومياً يتجاوز عدد الذين يدخلونها مشيراً إلى أن 4387 حالة ترقد في وحدات العناية المركزة بينها 153 في حالة حرجة.

وذكرت المديرية أيضاً أن 46886 شخصاً غادروا المستشفيات منذ بداية الجائحة بعد شفائهم التام من المرض.

من جهة ثانية أقر البرلمان الفرنسي خطة طرحها رئيس الوزراء إدوار فيليب للخروج التدريجي من العزل تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين إنعاش الاقتصاد والحد من وباء كورونا في آن واحد وذلك بدءا من فرض وضع الكمامات حتى تاريخ السماح بالتنقل بين المناطق مروراً بموعد فتح المدارس.

وقال فيليب في كلمة مسهبة أمام النواب: “علينا أن نتعايش مع الفيروس” لكن إلغاء تدابير الاحتواء سيتم تدريجياً.