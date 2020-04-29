الجيش اليمني يتصدى لهجومين واسعين لتحالف العدوان السعودي

صنعاء – سانا

تصدى الجيش اليمني اليوم لهجومين واسعين شنهما تحالف العدوان السعودي في محافظتي مأرب والضالع.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في منشور له على صفحته الرسمية على فيس بوك إنه تم تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ومنعه من إحراز أي تقدم إثر التصدي للهجومين لافتاً إلى وقوع العشرات من قوات العدو في الأسر واغتنام أسلحة متنوعة بعد صد هذين الهحومين.

في السياق ذاته أفاد مصدر يمني بأن طيران العدوان السعودي شن 16 غارة جوية توزعت على محافظات مأرب والجوف وصعدة منها 10 غارات على صرواح بمأرب و4 غارات على مديرية خب والشعف بالجوف وغارتان على منطقة الملاحيط بمحافظة صعدة.