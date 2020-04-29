إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا في العراق والمغرب ومصر

عواصم-سانا

سجل العراق اليوم 81 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 1928.

وأفادت وزارة الصحة والبيئة العراقية بتسجيل حالتي وفاة جديدتين ليبلغ مجموع الوفيات 90 وفاة.

وقالت الوزارة في بيان تسلمت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه إنه تم شفاء 33 حالة ليبلغ عدد المتعافين 1319 مصاباً لافتة إلى أن الإصابات توزعت في بغداد والبصرة وأربيل وكركوك وبابل وكربلاء والنجف.

من جهتها أفادت وزارة الصحة المغربية اليوم بأنه تم تسجيل 132 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا في المغرب خلال 24 ساعة ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في المغرب منذ ظهور أول حالة في الثاني من آذار الماضي إلى 4252 حالة.

وقال محمد اليوبي رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة إنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة أيضاً ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 165 حالة وأضيفت 83 حالة إلى عدد المتعافين ليصبح عدد الذين تماثلوا للشفاء 778 شخصاً.

وقال اليوبي إن نسبة الشفاء ارتفعت إلى 3ر18 في المئة في حين استقرت نسبة الوفاة عند نحو 9ر3 في المئة.

وفي القاهرة كشفت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 22 وفاة و260 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم في أكبر حصيلة وفيات تسجلها مصر منذ ظهور الفيروس في البلاد وافادت الوزارة في بيانها اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات في مصر بلغ 5042 حالة وعدد الوفيات 359 وفاة فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1304.

ولفتت الوزارة إلى أن 30 بالمئة من إجمالي عدد الوفيات في مصر تمت قبل وصول المرضى إلى المستشفيات بالإضافة إلى أن 20 بالمئة من الوفيات توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات نظراً لتأخر حالتهم الصحية ومماطلتهم في طلب المساعدة الطبية والإبلاغ عن حالاتهم.

وطالبت الوزارة المصريين بسرعة التوجه إلى أقرب مستشفى فور ظهور أعراض الإصابة عليهم حتى يتسنى للفريق الطبي تطبيق بروتوكول العلاج المحدث.