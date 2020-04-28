الولايات المتحدة تتخطى مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

واشنطن- سانا

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا كوفيد 19 في الولايات المتحدة المليون حالة اليوم بحسب إحصاء جديد أعدته رويترز.

ووفق الإحصاء سجلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من 56 ألف أمريكي بسبب الفيروس حيث بلغ معدل الوفيات في هذا الشهر نحو 200 حالة في اليوم.

ويعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في الولايات المتحدة أكبر من عدد الحالات المؤكدة.

ويأتي ذلك وسط تحذير مسؤولي الصحة العامة من أن النقص في عدد العاملين المدربين والإمدادات قلل القدرة على إجراء الاختبارات ما تسبب في أن كثيراً من حالات الإصابة لم يتم تسجيلها.

وقام نموذج جامعة واشنطن الذي كثيراً ما نقل عنه مسؤولو البيت الأبيض وسلطات الصحة العامة في الولايات المتحدة بتعديل توقعاته للوفيات الأمريكية بالزيادة إلى أكثر من 74 ألف شخص بحلول الرابع من آب بالمقارنة بتقديره السابق وهو 67 ألف حالة وفاة.