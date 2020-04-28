إيطاليا تسجل ارتفاعاً قياسياً بعدد الوفيات بسبب فيروس كورونا والإصابات تصل إلى 200 ألف حالة

روما-سانا

سجلت إيطاليا 382 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” مقابل 333 أمس في حين وصل العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد إلى 200 ألف حالة.

ونقلت رويترز عن وكالة الحماية المدنية في إيطاليا قولها إن عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة ارتفع إلى 2091 مقابل 1739 حالة إصابة يوم أمس مشيرة إلى أن عدد الوفيات المسجل اليوم هو الأعلى منذ يوم السبت الماضي.

وأضافت الوكالة إن حصيلة عدد الوفيات في إيطاليا منذ ظهور الفيروس يوم الـ 21 من شباط بلغت 27359 لتكون ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبلغ عدد الإصابات المؤكدة والتي تشمل المتوفين والمتعافين 201505 وهو ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وتراجع حالياً عدد المسجلين بأنهم يحملون المرض إلى 105205 من 105813 يوم أمس.