السماح لعيادات أطباء الاسنان معاودة العمل يومياً حتى الساعة الخامسة مساءً مع الالتزام بالمعايير والشروط التي وضعتها وزارة الصحة وضرورة تنظيم تواجد المراجعين وضمان عدم حصول أي ازدحام