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الفريق الحكومي يوافق على فتح الأسواق الشعبية وكافة الفعاليات والمحال التجارية والصناعية والخدمات يومياً من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً مع ضرورة التزام كافة الفعاليات والمحلات بشروط السلامة الصحية ومواد التعقيم

2020-04-28

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السماح لعيادات أطباء الاسنان معاودة العمل يومياً حتى الساعة الخامسة مساءً مع الالتزام بالمعايير والشروط التي وضعتها وزارة الصحة وضرورة تنظيم تواجد المراجعين وضمان عدم حصول أي ازدحام

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