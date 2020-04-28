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الفريق الحكومي يحدد تاريخ 21 من شهر حزيران القادم موعدا لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية “لدورة امتحانية واحدة” وإلغاء الدورة التكميلية

2020-04-28

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السماح لعيادات أطباء الاسنان معاودة العمل يومياً حتى الساعة الخامسة مساءً مع الالتزام بالمعايير والشروط التي وضعتها وزارة الصحة وضرورة تنظيم تواجد المراجعين وضمان عدم حصول أي ازدحام

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