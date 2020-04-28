الفريق الحكومي يحدد تاريخ 21 من شهر حزيران القادم موعدا لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية “لدورة امتحانية واحدة” وإلغاء الدورة التكميلية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير الروسي بدمشق: العقوبات الغربية على سورية تترك آثاراً خطيرة ويجب رفعها
2020-04-28
إيران وجنوب أفريقيا: ضرورة تضافر الجهود لدعم حل سياسي في سورية واليمن لإرساء الاستقرار فيهما
2020-04-28
لحود: استمرار إجراءات واشنطن الاقتصادية ضد سورية كشف نواياها الحقيقية
2020-04-28
زهران: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية جريمة إنسانية كبرى
2020-04-28
ميلونوف: عملاء أمريكا و(إسرائيل) ينشرون الأنباء الكاذبة بشأن الموقف الروسي من سورية بأسلوب قذر
2020-04-28
غروسبيتش: الإجراءات الغربية ضد سورية في ظل كورونا غير إنسانية
2020-04-28
فيرشينين وبيدرسون يبحثان هاتفياً الوضع في سورية
2020-04-27
محليات
طرطوس.. القبض على شخصين من مروجي ومتعاطي مادة الحشيش المخدر
2020-04-28
النقل تعلن استئناف العمل بمديريات النقل في المحافظات بدءاً من الأحد القادم لإنجاز عدد محدد من المعاملات
2020-04-28
إعلان أسماء الناجحين المرشحين للمنح الدراسية المقدمة من روسيا لمرحلة الدكتوراه
2020-04-28
جاهزية كاملة لاستقبال القادمين من خارج سورية في مراكز الحجر الصحي بدمشق وريفها
2020-04-28
فريقان من المركز الوطني للمتميزين يتأهلان إلى الأولمبياد العالمي للنمذجة الرياضية
2020-04-28
مجلس الشعب يعلن استئناف عمل مديرياته غداً
2020-04-28
استئناف عمل مركز خدمة المواطن الرئيسي في اللاذقية
2020-04-28
رياضة
إلغاء الدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم الحالي
2020-04-28
استئناف منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم في الـ 29 من الشهر المقبل دون جمهور
2020-04-27
الدوري الإسباني يقدم خطته لاستئناف النشاط الكروي
2020-04-26
لورين الحسين تفوز ببطولة السويداء التنشيطية بالكاراتيه لمسابقة الكاتا
2020-04-26
لاعبو ومدربو أستون فيلا يوافقون على تأجيل 25 بالمئة من أجورهم
2020-04-25
الاتحاد الهولندي لكرة القدم ينهي بطولة الدوري دون تتويج بسبب كورونا
2020-04-24
لاعب بايرن ميونيخ كوتينيو يخضع لجراحة بالكاحل
2020-04-24
اقتصاد
السورية للتجارة في حلب… الخضار للمستهلك بسعر التكلفة
2020-04-28
السورية للتجارة في درعا: الخضار من المنتج إلى المستهلك بسعر التكلفة
2020-04-28
تشجيعا لتربية وزراعة الأسماك.. إصبعيات السمك بسعر رمزي
2020-04-28
طرح كميات من الخضار والبيض والمنظفات بسعر التكلفة في السوق الشعبي بالسويداء
2020-04-28
الذهب يتراجع واحداً بالمئة مع تعزز الإقبال على المخاطرة بفضل خطط تخفيف العزل
2020-04-28
حلج عشرة آلاف وأربعمئة طن من الأقطان في محلج الوليد بحمص
2020-04-28
برميل الخام الأميركي يتراجع دون 11 دولاراً في الأسواق الآسيوية
2020-04-28
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الشريط الأخباري
الصحة تطلق خدمة خاصة تظهر توزع حالات الإصابة بكورونا في سورية حسب المحافظات والجنس والعمر
إيران وجنوب أفريقيا: ضرورة تضافر الجهود لدعم حل سياسي في سورية واليمن لإرساء الاستقرار فيهما
الهيئة الناظمة للاتصالات تطلب من شركات الخلوي تسديد المبالغ المستحقة عليها لخزينة الدولة والبالغة 8ر233 مليار ليرة
استشهاد 3 مدنيين وجرح 3 آخرين في بلدتي الحجيرة والعادلية جراء العدوان الإسرائيلي
أكثر من ثلاثة ملايين إصابة بفيروس كورونا في العالم
الجعفري يجدد مطالبة سورية بوضع حد للإجراءات القسرية أحادية الجانب: مواجهة جائحة كورونا تتطلب تضامناً عالمياً جماعياً
وزارة الصحة: شفاء خمس حالات جديدة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية
الخارجية الإيرانية: تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سورية متحيز وغير مستقل
الداخلية: توقيف 140 شخصاً وإغلاق 426 محلاً لمخالفتهم القرارات المتعلقة بحظر التجول وفتح المحلات
الاحتلال الأمريكي ينقل دفعة جديدة من إرهابيي (داعش) من ريف الحسكة إلى العراق
الفريق الحكومي يحدد تاريخ 21 من شهر حزيران القادم موعدا لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية “لدورة امتحانية واحدة” وإلغاء الدورة التكميلية
2020-04-28
2020-04-28
Fadi
سابق
معاً ضد #كورونا… إعادة فتح الأسواق لا تعني أن كورونا انتهى
التالي
الفريق الحكومي يقرر السماح بالتنقل بين المحافظات أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق ل 30 نيسان الحالي والأول والثاني من أيار القادم لمرة واحدة فقط ليتسنى للأهالي السفر بين المحافظات بعد قرار مجلس الوزراء المتعلق بنقل الصفوف الانتقالية إلى الصف الأعلى
انظر ايضاً
السماح لعيادات أطباء الاسنان معاودة العمل يومياً حتى الساعة الخامسة مساءً مع الالتزام بالمعايير والشروط التي وضعتها وزارة الصحة وضرورة تنظيم تواجد المراجعين وضمان عدم حصول أي ازدحام
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