الصحة تطلق خدمة خاصة تظهر توزع حالات الإصابة بكورونا في سورية حسب المحافظات والجنس والعمر

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الصحة خدمة خاصة على موقعها الالكتروني تظهر توزع حالات الإصابة المكتشفة بفيروس كورونا حسب المحافظات والفئة العمرية والجنس وسبب الإصابة إضافة إلى معلومات حول المخابر المعتمدة ومراكز العزل الطبي والحجر الصحي.

وأظهرت الخدمة أن الحالات المصابة بفيروس كورونا التي سجلت في سورية بلغت 43 إصابة شفي منها 19 حالة وتوفيت ثلاث حالات وتوزعت الحالات بين محافظات درعا إصابة واحدة ودمشق 12 شفي منها 8 حالات وتوفيت حالتان لتبقى إصابتان قيد العلاج وريف دمشق 30 حالة شفيت منها 11 وتوفيت حالة واحدة لتبقى 18 إصابة قيد العلاج.

وتوزعت الإصابات حسب الجنس بين 21 من الإناث و22 ذكور وحسب الفئة العمرية من عمر حديث الولادة وحتى التسع سنوات سجلت إصابة من الإناث واثنتان من الذكور أما من عمر العشر سنوات وحتى التاسعة عشرة فسجلت إصابتان من الاناث دون أي إصابة لدى الذكور بينما من عمر العشرين وحتى التاسعة والعشرين هناك إصابة واحدة من الإناث واثنتان من الذكور.

ومن عمر الثلاثين وحتى التاسعة والثلاثين هناك وفق ما بينت الخدمة ثلاث إصابات من الإناث وست إصابات من الذكور في حين سجلت من عمر الأربعين إلى التاسعة والأربعين ثلاث إصابات من الإناث دون إصابات لدى الذكور أما من عمر الخمسين وحتى التاسعة والخمسين فهناك ست إصابات من الإناث وخمس من الذكور ومن عمر الستين إلى التاسعة والستين تم تسجيل أربع إصابات من الإناث وست من الذكور ومن عمر السبعين وحتى التاسعة والسبعين إصابة من الإناث وإصابة من الذكور.

وتوزعت الحالات حسب سبب الإصابة إلى إصابة واحدة من مكان العمل وإصابة واحدة عبر المسح العشوائي وإصابة عن طريق التماس مع زائر أجنبي وست إصابات لقادمين من خارج البلاد وست عشرة إصابة غير معروف سببها وثماني عشرة إصابة مخالطة لحالة مؤكدة.

وأشارت الخدمة التي أطلقتها الوزارة إلى أن في سورية خمسة مخابر معتمدة من الوزارة للكشف عن حالات الإصابة بالفيروس موزعة اثنان في دمشق المخبر المرجعي لوزارة الصحة ومخبر مديرية صحة حمص ومخبر مشفى تشرين الجامعي في اللاذقية ومخبر مشفى زاهي أزرق في حلب.

وتوزعت مراكز العزل الطبي الستة عشر في المحافظات لعلاج المصابين بالفيروس على مركزين في كل من درعا وحماة وحلب والحسكة ومركز واحد في كل من طرطوس وريف دمشق ودير الزور ودمشق وحمص واللاذقية والقنيطرة والسويداء فيما بلغ عدد مراكز الحجر الصحي المخصصة للمشتبه بإصابتهم والقادمين من خارج البلاد أربعة وعشرين موزعين في المحافظات على ثلاث مراكز في كل من طرطوس وريف دمشق وحماة ومركزين في كل من دمشق ودرعا وحمص وحلب واللاذقية والسويداء ومركز واحد في كل من دير الزور والقنيطرة والحسكة.

وبلغ عدد الأشخاص في مراكز الحجر الصحي وفق ما أظهرت الخدمة 2817 شخصا تخرج منهم 2163 وبقي قيد المتابعة 654.